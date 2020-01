Iran ber Canada dele opplysninger om flystyrt

utenriks

Iran kaller det et «tvilsomt scenario» og ber Canada dele etterretningsinformasjon om flystyrten.

Tidligere torsdag uttalte Canadas statsminister Justin Trudeau at Ottawa sitter på opplysninger som antyder at flyet som styrtet utenfor Teheran onsdag morgen, ved en feiltakelse ble truffet av et iransk antiluftskytsmissil.

Irans utenriksdepartement sendte torsdag kveld også ut en melding der myndighetene inviterer flyets amerikanske produsent Boeing til å delta i den offisielle etterforskningen.

