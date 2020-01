Reuters: Ukraina ønsker å lete etter mulige rester fra russisk rakett der fly styrtet i Iran

utenriks

Ukrainske etterforskere ankom Iran torsdag morgen for å bistå iranerne med etterforskningen etter at 176 personer omkom da flyet styrtet like etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Teheran.

Reuters melder torsdag formiddag at Ukraina ønsker å lete etter mulige rester fra en russisk rakett der flyet styrtet.

Flyet styrtet 4–5 timer etter at Iran natt til onsdag avfyrte missiler mot amerikanske baser i Irak.

Vestlige etterretningstjenester tror imidlertid ikke at flyet ble skutt ned, ifølge en canadisk sikkerhetskilde som Reuters har snakket med.

