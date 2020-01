Demokratene i Representantenes hus fikk flertall for symbolsk vedtak mot Trumps Iran-angrep

utenriks

Avstemningen i Representantenes hus ble avholdt på initiativ fra husets leder, demokraten Nancy Pelosi, som mener likvideringen av den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i Bagdad forrige fredag var provoserende og uforholdsmessig.

I vedtaket heter det at Trump må søke godkjennelse fra Kongressen før han eventuelt iverksetter nye militære handlinger mot Iran.

Forslaget, som først og fremst har symbolsk betydning, ble vedtatt med 224 mot 194 stemmer. Tre representanter fra Trumps eget parti Republikanerne stemte med demokratene, som har flertall i forsamlingen.

– Latterlig

Trumps insisterer på at han ikke trenger noens godkjenning for å gjennomføre militære angrep.

– Kongressen er på villspor. Faktisk er dette latterlige vedtaket kun et politisk trekk, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus, gjengitt hos The Voice of America.

Demokratene og enkelte republikanere har uttrykt dyp skepsis til Trumps begrunnelse for å likvidere Irans viktigste militære leder og flere irakiske militsledere i droneangrepet ved flyplassen i Bagdad.

Onsdag svarte Iran med rakettangrep mot USAs baser i Irak, uten at noen skal ha blitt drept, og etter dette har Trump signalisert at han ønsker å trappe ned den militære konfrontasjonen. Samtidig har han varslet enda flere sanksjoner mot et allerede økonomisk nedkjørt Iran.

Vil forhindre vold

Vedtaket er ikke bindende for presidenten, som heller ikke behøver signere uttalelsen. Men Pelosi insisterer på at det fortsatt er viktig «fordi det er en erklæring fra USAs kongress».

Hun mener at det vil beskytte amerikanske liv og verdier hvis Trump må søke Kongressens godkjenning for militære angrep.

– Administrasjonen må trappe ned og forhindre ytterligere vold, sier hun.

Et lignende forslag, framsatt i Senatet av demokraten Tim Kaine, vil neppe få flertall ettersom republikanerne er i flertall. Kun én republikansk senator, Mike Lee, har varslet at han vil stemme ja.

Trumps stab mener demokratene i Representantenes hus forsøker å undergrave de amerikanske styrkenes evne til å forhindre terrorisme, og at de prøver å forhindre presidentens myndighet til å beskytte landet.

– Som øverstkommanderende var det presidentens rett å slå til mot Soleimani, heter det fra Det hvite hus.

(©NTB)