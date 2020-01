Oman har fått ny sultan

utenriks

Qaboos bin Said al Bu Said har vært enehersker i Oman siden 1970, da han styrtet sin egen far i et ublodig kupp.

Landet var den gang lukket og hadde bare 8 kilometer asfaltert vei, ett sykehus og ett postkontor, men er i dag en moderne velferdsstat, til tross for sine begrensede oljeressurser.

Den aldrende sultanen var rammet av kreft, og ettersom han var ugift og barnløs var det knyttet stor spenning til hvem som skulle overta når han gikk bort.

Valgte etterfølger

Sultan Qaboos bin Said al Bu Said valgte selv etterfølgeren, men nektet å offentliggjøre hvem det var. Navnet på den utvalgte skrev han i et brev som ble låst ned og som først skulle åpnes når han døde.

Natt til lørdag meldte Omans statlige nyhetsbyrå ONA at den 79 år gamle sultanen var gått bort, og få timer senere ble det kunngjort at fetteren – landets 65 år gamle kulturminister Haitham bin Tariq al-Said – overtar tronen.

Den nye sultanen er sønn av den gamle sultanens onkel, er utdannet ved Oxford-universitetet og har bakgrunn som statssekretær i landets utenriksdepartement.

Han er også kjent for å være sportsentusiast og ledet på 1980-tallet Omans fotballforbund.

Fredelig oase

Oman har med sine 4,5 millioner innbyggere vært regnet som en fredelig oase i et urolig nabolag, grensende til Jemen, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, og med Iran på den andre sida av Omanbukta.

Sultan Qaboos bin Said al Bu Said har stått på god fot med dem alle, også med Israel, USA, Russland og andre mektige aktører.

Dette gjorde sultanen til en viktig mekler, blant annet i forhandlingene som ledet fra til atomavtalen med Iran.

Omans utenriksminister Yousuf bin Alawi har de siste ukene også forsøkt å mekle mellom Iran og USA, men konstaterte etter et besøk i Teheran i forrige uke at tiden ennå ikke var moden for dette.

