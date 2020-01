Dansk agent fengslet for terror i Spania

utenriks

Ahmed Samsam, som har syrisk opphav, reiste i 2013 til Syria på oppdrag fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) i Danmark.

Oppgaven hans var ifølge avisen Berlingske å infiltrere militante islamistgrupper og forebygge terroraksjoner mot danske mål.

Vervingen av Samsam fant sted til tross for at han hadde en lang kriminell løpebane og flere fengselsdommer bak seg, blant annet for ran, vold, våpenbesittelse og narkotika.

PET var godt fornøyd med det første oppdraget hans, og i 2014 ble han vervet av Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark og på nytt sendt til Syria. Oppdraget var det samme.

Ifølge Berlingske mottok han militær trening, en månedslønn på opp mot 20.000 danske kroner og bonuser. Han fikk også dekket utgifter.

Pågrepet nær Malaga

Ansettelsen i FE opphørte i 2015, og to år senere ble Samsam pågrepet av spansk politi i Benahavís nær Malaga, mistenkt for å ha vært fremmedkriger og kjempet for den ytterliggående islamistgruppen IS i Syria.

Ifølge spansk politi hadde Samsam forsøkt å kjøpe våpen og skuddsikre vester i Spania, og pågripelsen skjedde etter tips fra danske myndigheter.

I juni 2018 ble 30-åringen funnet skyldig i terrorstøtte og dømt til åtte års fengsel i Spania, en dom han nå er i ferd med å sone.

Var på oppdrag

Ifølge Berlingske, som viser til flere anonyme kilder med kjennskap til saken, foretok Samsam bare én reise til Syria på en hånd, mens de øvrige oppholdene i landet som han ble dømt for, var på oppdrag fra dansk etterretning.

Samsam forteller at PET lovet at han ikke ville bli straffeforfulgt for Syria-oppdraget, og han regnet derfor med at de og dansk etterretning ville komme ham til unnsetning da han ble pågrepet i Spania.

Først da han ble stilt for retten i Madrid skal dansk etterretning ha tatt kontakt med spansk etterretning i et forsøk på å få ham løslatt, men fikk til svar at henvendelsen kom for sent.

Ifølge Berlingske har Danmark siden ikke gjort noe forsøk på å få den tidligere agenten løslatt.

Verken PET eller FE vil overfor Berlingske kommentere saken.

