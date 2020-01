Iran: Rakettangrep hadde ikke som mål å drepe amerikanere

utenriks

– Målet vårt var egentlig ikke å drepe fiendens soldater. Det var ikke viktig, sa Revolusjonsgardens øverste leder Hossein Salami til den iranske nasjonalforsamlingen søndag.

Det var natt til 8. januar at Iran skjøt raketter mot to militærbaser med amerikanske soldater i Irak. Angrepet var gjengjeldelse for USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani.

Statlige iranske medier hevdet kort tid etter angrepet at et stort antall amerikanere var drept, selv om ingen ble drept eller såret.

