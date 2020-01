Robert Abela blir ny statsminister på Malta

utenriks

– Robert Abela har ikke vunnet, Chris Fearne har ikke tapt. Arbeiderpartiet har vunnet. La oss samarbeide for samhold, sa Abela da han, med kona Lydia ved sin side, snakket til Maltas folk etter at det var klart at han blir ny leder i landet.

Ifølge Malta today vinner den 42 år gamle advokaten avstemningen overlegent foran visestatsminister og helseminister Chris Fearne (56). Med over halvparten av stemmene telt opp hadde Abela fått 58 prosent av stemmene. Det er så solid ledelse, at det regnes som sikkert at Abela går seirende ut av valget. Utenfor partiets hovedkvarter feiret Abelas tilhengere da resultatene ble kjent.

Statsminister Joseph Muscats går av som følge av skandalen rundt drapet på gravejournalisten Caruana Galizia, som ble drept av en bilbombe i oktober 2017.

Muscat er ventet å gå av søndag, så snart det endelige resultatet fra avstemningen foreligger, og Abela vil trolig bli tatt i ed som ny statsminister mandag.

Granskingen av drapet på Galizia peker i retning av at flere politiske lederskikkelser kan være involvert. Galizia skrev inngående om korrupsjon i politikkens rekker.

Rundt 17.500 var stemmeberettigede i arbeiderpartiet på Malta, og oppmøtet skal ha vært hele 92,5 prosent lørdag.

(©NTB)