Iran avviser å ha løyet om nedskyting av fly

– I disse sorgfulle dagene er det rettet mye kritikk mot relevante tjenestemenn og myndigheter … noen tjenestemenn ble til og med anklaget for å ha løyet og for en dekkoperasjon, men, med all oppriktighet, det var ikke tilfelle, sier regjeringens talsmann Ali Rabiei til iransk fjernsyn mandag.

Det tok tre dager før iranske ledere innrømmet at passasjerflyet ble skutt ned kort tid etter avgang fra Teheran onsdag morgen. Bare timer før innrømmelsen tviholdt sivile luftfartsmyndigheter på at flyet med 176 personer om bord, ikke hadde blitt skutt ned.

I etterkant har demonstranter i Iran anklaget myndighetene for å ha forsøkt å legge lokk på nedskytingen. Lederen for flyvåpenet i den iranske Revolusjonsgarden har sagt at benektelsen fra sivile luftfartsmyndigheter skyldtes at de ikke visste at flyet var skutt ned.

