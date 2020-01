Kongressen gjør seg klar for riksrettssak mot Trump

utenriks

Mitch McConnell kommenterte tidsplanen etter at demokratene i Representantenes hus omsider bestemte seg for å oversende tiltalepunktene til Senatet.

– Det amerikanske folk fortjener sannheten, og grunnloven krever en rettssak, heter det i en uttalelse fra Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus.

Hun sier en avstemning om å oversende tiltalen vil bli holdt onsdag. McConnell mener selve riksrettssaken i så fall vil kunne begynne tirsdag neste uke.

Strid om vitner

Før dette må noen innledende skritt tas i Senatet, som fungerer som jury i riksrettssaker. Blant annet må senatorene tas i ed av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP skriver at Senatet trolig vil bli omdannet til en riksrettsdomstol allerede torsdag.

Inntil nå har Pelosi utsatt overføringen av anklagepunktene til Senatet. Grunnen er at hun har ønsket forsikringer om at vitner vil bli innkalt til Senatet under riksrettssaken.

Noen slik forsikring har hun ikke fått fra Mitch McConnell. Likevel har hun nå besluttet å bringe prosessen videre.

– Senatet må velge mellom grunnloven og en dekkoperasjon, skrev Pelosi på Twitter tirsdag.

Også flere republikanere mener det bør åpnes for innkalling av vitner i Senatet.

Presset Ukraina

Tiltalebeslutningen i saken ble vedtatt av Representantenes hus i desember.

Etter at representantene hadde hørt en rekke vitner forklare seg, ble Trump tiltalt for maktmisbruk og for å ha forhindret Kongressens arbeid.

Bakgrunnen for saken er at Trump i fjor forsøkte å presse myndighetene i Ukraina til å starte en etterforskning som ville ha involvert demokraten Joe Biden. Han håper å bli Trumps motkandidat i presidentvalget i USA senere i år.

Selv om Demokratene mener Trump er uskikket til å være president, blir han med høy sannsynlighet frikjent av det republikanske flertallet i Senatet.

Skulle Trump blitt avsatt, måtte to tredeler av senatorene ha kjent ham skyldig.

Når Representantenes hus behandler saken onsdag, skal det også utpekes en gruppe representanter som vil fungere som anklagere i riksrettssaken.

(©NTB)