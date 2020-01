Kraftig eksplosjon i kjemisk fabrikk i Spania

utenriks

Eksplosjonen skjedde inne på industriområdet til selskapet Iqoxe tirsdag kveld, og den førte til en kraftig brann.

Spanske medier skriver at minst én person har omkommet og seks andre er alvorlig skadd. Tilstanden er alvorlig for flere av dem.

Nødetatene omtaler hendelsen som en «kjemisk ulykke» på Twitter, men ifølge avisen El Pais opplyser nødetatene at det ikke er fare for at farlige kjemikalier skal spre seg med røyken.

Men folk i områdene rundt fabrikken oppfordres likevel til å holde seg innendørs og lukke dører og vinduer. Det bor 800.000 mennesker i Tarragona.

Et stort antall brannfolk kjempet tirsdag kveld med å få kontroll på brannen. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent.

Fabrikken er en av de største kjemiske fabrikkene i Sør-Europa. Ifølge Iqoxes hjemmeside er fabrikken Spanias eneste produsent av etylenoksid, et kjemisk stoff som brukes i vaskepulver, løsemiddel og andre lignende produkter.

En rekke øyenvitner har lagt ut bilder og videoer på sosiale medier som viser en kveldshimmel opplyst av oransje flammer og med tykk røyk over. Folk i nærområdet forteller også til lokale medier at drønnet av eksplosjonen kunne høres flere kilometer unna.

