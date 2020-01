Libysk opprørsgeneral forlot Moskva uten å signere fredsavtale

utenriks

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil gi Haftar en lekse hvis han fortsetter kampene mot den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libyas hovedstad Tripoli.

– Vi vil ikke nøle med å lære kuppmakeren Haftar den leksen han fortjener hvis han fortsetter med sine angrep på landets legitime regjering og våre brødre i Libya, sa Erdogan i en TV-sendt tale som ble holdt for partifeller i Ankara tirsdag.

Forhandlingene i Moskva var et forsøk på å få slutt på kampene som brøt ut i 2011 etter at diktatoren Muammar Gaddafi ble drept i et Nato-støttet opprør.

Den skulle sikre en varig våpenhvile mellom Haftars styrker, som har hovedkvarter i Benghazi øst i Libya, og den internasjonalt anerkjente regjeringen i hovedstaden Tripoli.

Libya-møte i Berlin

Ifølge Erdogan vil saken nå diskuteres under samtaler i Berlin søndag, der både europeiske og nordafrikanske land vil delta, samt FN, EU, Den afrikanske union og Den arabiske liga.

– Kuppmakeren Haftar undertegnet ikke våpenhvilen. Han sa først ja, men senere forlot han dessverre Moskva, han rømte fra Moskva. Til tross for det, mener vi samtalene i Moskva var positive fordi de viste verdenssamfunnet det sanne ansiktet til kuppmakeren, sa Erdogan.

Samtalene pågikk i sju timer uten at de viktigste aktørene møttes ansikt til ansikt. Russiske og tyrkiske tjenestemenn måtte i stedet gå fra rom til rom for å viderebringe opplysninger om partenes standpunkter. Avtalen ble signert av statsminister Fayez al-Sarraj, mens Haftar og hans delegasjon forlot den russiske hovedstaden uten å slutte seg til avtaleutkastet.

Partene har tidligere blitt enige om en våpenhvile, som trådte i kraft i helgen. Målet med møtet i Moskva var å sikre en mer langvarig fredsavtale.

Mange interesser

Oljerike Libya har vært preget av kaos og konflikt siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Gaddafi.

Nylig besluttet Tyrkia å sende styrker til Libya for å støtte den internasjonale anerkjente regjeringen. Russland har på sin side gitt militær støtte, blant annet i form av leiesoldater, til Haftar, som har sin maktbase i Benghazi og som mange mener demmer opp for ytterliggående islamister i det nordafrikanske landet.

Libya er rikt på olje, det ligger strategisk til ved Middelhavet og fungerer i tillegg som et gjennomfartsland for migranter og flyktninger som forsøker å ta seg til Europa. Mange ulike land har egne interesser knyttet til utviklingen i landet.

Både Haftar og Tripoli-regjeringen er støttet av en rekke ulike militsgrupper.

