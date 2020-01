Den russiske regjeringen går av

utenriks

Oppsigelsen kommer samme dag som Putins årlige tale om rikets tilstand. Putin varslet også tidligere onsdag at han ville avholde en folkeavstemning om endringer i grunnloven.

Putin takker Medvedev for hans tjeneste, ifølge Tass. Men det påpekes også at regjeringen ikke har oppfylt kravene som er blitt satt for den.

Medvedev har vært statsminister siden 2012. Før det var han president i perioden 2008 til 2012. Han regnes som en nær støttespiller til Putin og har hatt høytstående stillinger i regjeringen helt siden Putin ble president for første gang i 1999.

(©NTB)