Russland-etterforskningen: Michael Flynn erkjenner seg ikke lenger skyldig

Flynns forsvarere argumenterer for at påtalemyndigheten har brutt tilståelsesavtalen ved at de har tvunget fram en falsk tilståelse. De skylder også på myndighetenes hevngjerrighet og mener de har utvist dårlig tiltro til Flynn, heter det

Snuoperasjonen skjer bare to uker før det er ventet at straffutmålingen er klar. Nå er det opp til dommeren å bestemme om han kan endre sin tilståelseserklæring.

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse. Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

Tidligere har det amerikanske justisdepartementets synspunkt vært at Flynn ikke burde ilegges fengselsstraff fordi han samarbeidet med etterforskerne. Men de endret mening tidligere denne måneden fordi de mente han ikke lenger innrømte ansvar.

Flynn satt bare 22 dager i jobben som Trumps sikkerhetsrådgiver.

