utenriks

Et stort flertall i underhuset, kjent som statsdumaen, stemte for å godkjenne Misjustin. Han har fram til nå vært sjef for det føderale skattevesenet.

Misjustin etterfølger Dmitrij Medvedev, som onsdag gikk av som statsminister for å la Putin gjennomføre foreslåtte endringer i grunnloven.

Det er uklart om Misjustin, som til nå har vært en relativt ukjent teknokrat, er en midlertidig løsning, eller om han kan bli utpekt som Putins etterfølger.

