Jury utpekt i Weinstein-saken

utenriks

Utvelgelsesprosessen begynte tirsdag i forrige uke, og flere titall kandidater er blitt avvist fordi de hadde gjort seg opp en mening om saken på forhånd.

Blant dem var supermodellen Gigi Hadid, som ble avvist fordi hun kjente skuespilleren Salma Hayek, et mulig vitne i saken.

Juryen har fått en overvekt av menn. I utvelgelsesprosessen beskyldte aktoratet Weinsteins forsvarere for systematisk å forsøke å holde unge kvinner utenfor juryen.

– En annen tid

Forsvarerne krevde på sin side at rettssaken ble erklært ugyldig fordi en av jurymedlemmene er forfatter av en bok som handler om unge kvinners forhold til eldre, mannlige overgripere. Kravet ble avslått, men Weinsteins forsvarere har utenfor rettssalen fortsatt å hevde at kvinnen holdt tilbake informasjon på spørreskjemaet hun leverte.

Forsvarerteamet har avvist at de forsøkte å holde unge kvinner utenfor, men sier de ikke ønsker jurymedlemmer som er «for unge til å forstå hvordan menn og kvinner omgikk hverandre tidlig på 90-tallet».

– Det var en annen tid i New York og på planeten jorden, sier advokat Arthur Aidala.

Weinstein var i mange år en av Hollywoods mektigste filmprodusenter. Etter at anklagene ble offentlig kjent i oktober 2017, er han blitt en paria i filmbransjen. Det var anklagene mot Weinstein som ble startskuddet for #MeToo-kampanjen.

To hendelser

Med juryen på plass, er det ventet at saken tar til for alvor onsdag.

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering. Men rettssaken som nå er i gang, omhandler kun en tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene søksmålet dreier seg om en voldtekt i 2013 og det andre om tvunget oralsex i 2006.

67-åringen har erklært seg ikke skyldig og sier kvinnene samtykket til sex.

(©NTB)