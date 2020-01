Harry og Megan skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter»

utenriks

Årsaken til endringen i tittel er at de ikke lenger er arbeidende medlemmer av kongefamilien, heter det i meldingen som ble lagt ut lørdag. De skal heller ikke motta offentlige midler for å utføre kongelige oppdrag, og vil ikke formelt representere dronningen.

Paret skal også etter eget ønske betale tilbake en del av pengene som er brukt til å renovere landstedet Frogmore House, sør for Windsor Castle.

Landstedet er parets hjem i Storbritannia, og er blitt pusset opp for 2,4 millioner pund (som tilsvarer rundt 27 millioner norske kroner).

Personlig melding fra dronningen

Kunngjøringen fra det britiske kongehuset innledes med en personlig melding fra dronning Elizabeth. Hun skriver at de har funnet en konstruktiv vei videre.

– Harry, Meghan og Archie vil alltid være høyt elskede medlemmer av min familie. Jeg anerkjenner utfordringene de har stått overfor som følge av intens oppmerksomhet de siste to årene, og støtter deres ønske om et mer uavhengig liv, skriver hun.

Hun takker paret for deres arbeid.

– Jeg er særlig stolt av hvordan Meghan så raskt har blitt en av familien, skriver hun, og avslutter med at hele familien håper at dagens avtale vil sette dem i stand til å bygge et «lykkelig og fredelig nytt liv».

Ny modell

Avtalen som er inngått innebærer blant annet at Harry ikke lenger skal utføre offisielle oppdrag for det britiske forsvaret. Det som i meldingen fra Buckingham Palace omtales som «den nye modellen», trer i kraft fra våren.

Et spørsmål som har blitt reist i forbindelse med Harry og Meghans nye rolle, er hva som skal skje med sikkerheten rundt paret.

– Buckingham Palace kommenterer ikke detaljene rundt sikkerhetstiltakene. Det er godt etablerte uavhengige prosesser for å bedømme behovet for sikkerhetstiltak betalt av det offentlige, heter det i lørdagens melding.

Meldingen om at prins Harry og hertuginne Meghan ville trekke seg tilbake fra fremste rekke i det britiske kongehuset vekket stor oppsikt da den kom for mindre enn to uker siden. Dronning Elizabeth skal ikke ha vært orientert på forhånd. Saken fikk i britiske medier raskt tilnavnet «megxit», etter mønster av brexit.

Rask avklaring

Dronningen har handlet raskt for å avklare situasjonen, og holdt et krisemøte om saken på Sandringham slott sist mandag.

I forkant sin overraskende kunngjøring hadde Harry og Meghan ved en rekke anledninger uttrykt sterk misnøye med hvordan de blir behandlet av mediene. De har saksøkt flere aviser for angivelig invaderende dekning, og Harry har anklaget medienes dekning av Meghan, som har en mørkhudet mor, for å ha rasistiske undertoner.

Det er også blitt spekulert i om problemer i forholdet mellom Harry og hans bror, prins William. Da saken igjen ble omtalt i The Times for en uke siden, rykket imidlertid brødreparet ut og dementerte saken, som de omtalte som «fornærmede og potensielt skadelig».

