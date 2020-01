utenriks

En gruppe som kaller seg Anka Neferler Tim skriver på Facebook at de kapret sidene i over halvannen time. Den anklager samtidig Hellas for å true Tyrkia i Egeerhavet og det østlige Middelhavet.

Tyrkia har lovet Libyas internasjonalt anerkjente regjering militær hjelp i bytte mot en utvidelse av Tyrkias kontinentalsokkel i Middelhavet, til sterke protester fra Hellas og Kypros.

Hellas har truet med å stanse en eventuell fredsavtale mellom partene i Libya hvis avtalen ikke blir skrotet.

