Interpols ekssjef dømt til over 13 års fengsel i Kina

utenriks

En kinesisk domstol opplyste tirsdag at han også er dømt til å betale en bot på 2 millioner yuan, tilsvarende 2,6 millioner kroner.

I sommer sa Meng seg skyldig i å ha mottatt om lag 19 millioner kroner i bestikkelser mens han var henholdsvis viseminister for offentlig sikkerhet og sjef for Kinas maritime politbyrå i perioden mellom 2005 og 2017.

Ifølge kunngjøringen fra Folkedomstolen i Tianjin kommer Meng ikke til å anke dommen. Den oppgir også at han har tilstått alle fakta i saken.

Meng sa opp stillingen som øverste sjef for Interpol i oktober 2018 etter å ha blitt pågrepet i hjemlandet under et besøk. Han og familien var da bosatt i Frankrike, der Interpol har sine kontorer.

Få dager tidligere hadde hans kone meldt ham savnet. I fjor fikk hun politisk asyl i Frankrike etter at hun uttrykte frykt for at hun og parets to barn kunne bli forsøkt kidnappet.

Meng har i forbindelse med saken også blitt ekskludert fra Kinas kommunistparti. Den tidligere Interpol-toppen er blant en rekke kinesiske toppolitikere som har blitt dømt til lange fengselsstraffer etter at Xi Jinping kom til makten. Presidenten startet tidlig en omfattende kamp mot korrupsjon, men Xis kritikere mener at hans egentlige mål er å bli kvitt politiske motstandere.

(©NTB)