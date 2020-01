utenriks

I en foreløpig granskningsrapport går det fram at flyet ble truffet av to missiler av typen Tor-M1.

Rapporten ble offentliggjort av Irans sivile luftfartsmyndigheter tirsdag.

Det blir også opplyst at etterforskningen fortsetter for å fastslå hvordan de to rakettene påvirket flystyrten.

