Krangling om regler og tempo i riksrettssaken i USA

Saken gjenopptas klokken 13 lokal tid tirsdag – klokken 19 norsk tid – etter at tiltalen ble lest opp i Senatet i forrige uke.

Senatorene må først ta stilling til reglene og retningslinjene for den videre framdriften i saken. Hvor mye tid skal settes av til partenes innlegg og spørsmål fra senatorene?

Mitch McConnell, lederen for Senatets republikanske flertall, har lagt fram et forslag som vil innebære høyt tempo og begrenset tid. Anklagerne vil få 24 timer fordelt over to dager til å presentere sine argumenter.

Deretter får Trumps advokater samme rammevilkår til å legge fram sitt forsvar, før senatorene kan levere inn skriftlige spørsmål til begge parter. Spørsmålene vil bli lest opp av høyesterettsjustitiarius John Roberts.

– En skam

Lederen for Senatets demokratiske mindretall, Chuck Schumer, har kalt McConnells forslag en nasjonal skam. Han mener McConnell prøver å rushe saken gjennom Senatet og gjøre det vanskelig å få innkalt vitner.

Tross Demokratenes protester vil forslaget trolig bli vedtatt tirsdag. Republikanerne ventes å stå samlet under avstemningen om framdriftsplanen.

I så fall ligger det an til at anklagerne, en gruppe demokrater fra Representantenes hus, vil begynne å framlegge sine argumenter onsdag.

Det ventes ikke at anklagerne vil komme med mye nytt i denne omgang. Kjernen i tiltalen er at Trump prøvde å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Demokratene mener dette i realiteten var et forsøk på å få Ukraina til å påvirke presidentvalget i USA senere i år, der Biden håper å bli Trumps motkandidat.

Vitner eller ikke vitner?

Etter at partene har lagt fram sine argumenter, vil senatorene ha 16 timer til å stille skriftlige spørsmål til partene.

Riksrettssaken vil pågå alle dager unntatt søndag, med alle de hundre senatorene til stede. Hvis all avsatt tid blir brukt, vil det neste uke være tid for avstemning om spørsmålet det knytter seg mest spenning til: Om det vil bli innkalt nye vitner, i tillegg til dem som tidligere har forklart seg i høringene i Representantenes hus.

Demokratene forlanger vitner og vil svært gjerne høre hva Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton har å si.

De fleste republikanerne mener det ikke er nødvendig med flere vitner, men noen få har foreløpig ikke bestemt seg. En av disse er senator Mitt Romney.

Hvis det ender med at vitner innkalles, vil riksrettssaken ta lengre tid. Til slutt skal det stemmes over de to tiltalepunktene, om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

To tredels flertall kreves for å få Trump kjent skyldig og avsatt. Dette regnes som svært usannsynlig, og Republikanerne håper riksrettssaken vil være over når Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar.

