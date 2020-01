utenriks

McConnell forsøker ifølge Schiff å «rigge» riksrettssaken til Trumps fordel og for å samarbeide tett med presidenten om dette.

– Dette er en prosess for en rigget rettssak, sa Schiff etter at McConnell tirsdag la fram sitt forslag til regler og kjøreplan for riksrettssaken.

– Dette er en prosess for å hindre det amerikanske folk i å se bevisene, la lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus til.

