utenriks

Lokale myndigheter meldte tidligere mandag at et fly hadde styrtet i Ghazni-provinsen i landet.

Bilder i sosiale medier viste et rykende flyvrak med amerikanske kjennetegn, uten at det kunne verifiseres at disse var ekte. Flyet som vises lignet et Bombardier E-11A, som USA bruker til elektronisk overvåking.

Kilder i Taliban har gått ut og sagt at flyet ble skutt ned av dem.

(©NTB)