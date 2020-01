Hamas avviser Trumps fredsplan

utenriks

– Vi er sikre på at vårt palestinske folk ikke vil la disse sammensvergelsene passere. Så alle muligheter er åpne. Okkupasjonen og den amerikanske regjeringen vil bære ansvaret for det de har gjort, sier Khalil al-Hayya, en tjenestemann i Hamas, den islamistiske bevegelsen som kontrollerer Gazastripen.

Uttalelsen kom kort tid etter at den amerikanske presidenten presenterte sin plan for fred i Midtøsten under en pressekonferanse i Det hvite hus. Her sa han blant annet at Jerusalem vil forbli Israels udelelige hovedstad, noe Hamas reagerer sterkt på.

– Vi vil ikke akseptere noe substitutt for Jerusalem som hovedstad i den palestinske staten, sier al-Hayya.

