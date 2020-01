Meningsmålinger gir håp for Demokratene

utenriks

Dersom Demokratene stiller med Joe Biden som kandidat i presidentvalget i november, vil han få 49 prosent av stemmene, viser et gjennomsnitt av de sju siste landsdekkende meningsmålingene.

Donald Trump vil få 44,7 prosent av stemmene, ifølge RealClearPolitics.

Senator Bernie Sanders vil også få flere stemmer enn Trump dersom han blir Demokratenes kandidat, viser målingene.

Sanders vil få 48,3 prosent av stemmene, mens Trump vil få 45,3 prosent, viser gjennomsnittet.

De siste meningsmålingene viser at Sanders tar innpå Biden i kappløpet om å bli Demokratenes kandidat.

28,7 prosent av spurte demokrater sier at de vil stemme på Biden i primærvalget, mens 23,3 prosent sier at de vil stemme på Sanders. 14,9 prosent sier at de vil stemme på Elizabeth Warren.

Også Warren vil få flere stemmer enn Trump dersom hun blir Demokratenes kandidat, 46,9 mot 45,7 viser gjennomsnittet av de sju siste målingene.

(©NTB)