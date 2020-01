Trump-plan lar Israel beholde ulovlige bosetninger

utenriks

Planen innebærer at Israel får beholde bosetningene i de okkuperte palestinske områdene som i dag huser nærmere 800.000 israelere. Dette til tross for at FNs sikkerhetsråd har slått fast at bosetningene er ulovlige og i strid med folkeretten.

Den 80 sider lange planen innebærer også at Israel får annektere deler av det som i Oslo II-avtalen omtales som område C, og som i dag utgjør over 60 prosent av Vestbredden.

Inkludert i område C er Jordandalen, som med sine store jordbruksområder regnes som palestinernes kornkammer.

Israel skal i løpet av en overgangsperiode på fire år ikke etablere nye bosetninger, men angivelig kunne bygge flere boenheter i de eksisterende.

Trumps plan legger også opp til etablering av en palestinsk pariastat, demilitarisert og uten kontroll over eget luftrom og egne grenser, og med høyst begrenset kontroll over vannressursene.

Denne «staten», som på grunn av bosetningene blir som et lappeteppe som knapt nok henger sammen, får ifølge Trumps plan ikke inngå allianser med andre land. Den vil også først kunne opprettes etter en fire år lang overgangsperiode og bare dersom palestinerne går med på de øvrige punktene i planen.

Palestinerne får ifølge Trump også etablere hovedstad i Øst-Jerusalem, rett nok i Shuafat som ligger 5 kilometer nord for Jerusalems gamleby.

Jerusalem forblir Israel udelelige hovedstad, sa han da han presenterte planen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu ved sin side tirsdag.

– Dette er en plan for å beskytte Trump fra riksrett og Netanyahu fra fengsel. Dette er ingen fredsplan for Midtøsten. Denne planen gir Israel suverenitet over palestinsk territorium, sa palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh mandag.