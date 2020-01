Tsunamifaren i Karibia er over

utenriks

Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og var relativt grunt. Episenteret lå kun 10 kilometer under havbunnen. Rystelsene kunne tirsdag kjennes både i Cubas hovedstad Havanna og i Miami, men det er verken meldt om personskader eller alvorlige materielle skader.

Jordskjelvet rammet klokka 14.10 lokal tid og episenteret lå nordvest for Jamaica og sør for Cuba.

– Vi satt alle sammen, og vi kjente at stolene beveget seg. Vi hørte lyden av at alt beveget seg rundt, sier Belkis Guerrero, som jobber på et katolsk kultursenter i byen Santiago helt sør på Cuba.

På Cayman Islands førte skjelvet til enkelte sprekker i veiene, men ingen alvorlige materielle ødeleggelser.

Amerikanske seismologer fryktet at flere kyststrekninger i regionen kunne bli rammet av opptil 1 meter høye bølger. Varslet gjaldt for Jamaica, Belize, Cuba, Honduras. Mexico og Cayman Islands.

(©NTB)