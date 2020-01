169 personer bekreftet døde av Wuhan-virus i Kina

utenriks

Dødsfallene som er registrert kommer fra Hubei-provinsen, som er betegnet som episenteret for utbruddet av viruset.

Torsdag opplyste helsemyndighetene at det også var registrert 1.032 nye bekreftede tilfeller av sykdommen i den hardest rammede provinsen, noe som innebærer at over 7.000 mennesker nå er bekreftet syke. Tallet er ventet å stige når oppdaterte tall for hele Kina er ventet senere torsdag.

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt krisemøte for å avgjøre om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av Wuhan-viruset.

Det nye coronaviruset antas å ha sin opprinnelse i den kinesiske storbyen Wuhan. Samtidig er det registrert smitte i en rekke andre naboland. I Europa har Tyskland, Frankrike og Finland registrert smittede personer.

