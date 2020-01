Boris Johnson: – Teppet går opp for en ny akt

utenriks

For Johnson og mange av dem som har kjempet for å få Storbritannia ut av EU, er dette målet de lenge har kjempet for å nå. Likevel vil den offisielle feiringen være dempet, av hensyn til den halvdelen av befolkningen som ikke ønsket å forlate det europeiske fellesskapet.

– Vår jobb som regjering, min jobb, er å samle landet og bringe oss videre, sier Johnson i en uttalelse i anledning dagen.

– En ny begynnelse

– Dette er ikke en avslutning, men en begynnelse. Dette er øyeblikket da en ny dag gryr og teppet går opp for en ny akt, fortsetter han.

En overgangsperiode som varer ut året, betyr at briter flest ikke vil merke noen umiddelbar endring i hverdagen.

De kan fortsatte reise fritt og jobbe og leve i EU-landene, men formelt starter utenforskapet natt til lørdag. Storbritannia har ikke lenger en plass ved bordet der beslutningen fattes, men må sitte på gangen sammen med Norge.

Mye jobb å gjøre

Hvordan forholdet til Irland og til naboene på den andre siden av kanalen blir, er den store oppgaven britene umiddelbart skal ta fatt på.

De elleve gjenværende månedene av året er også den tiden som er tilgjengelig til å forhandle om det fremtidige forholdet til EU. Det viktigste å få på plass er en handelsavtale, en prosess som vanligvis tar betydelig lengre tid. EU og Canada trengte sju år på å komme i havn.

Johnson håper å få til en frihandelsavtale med EU innen nyttår. I tillegg skal det forhandles om justissamarbeid, luftfart, fiske og energi.

(©NTB)