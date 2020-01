utenriks

Nokia og Ericsson har fra før bygd ut store deler av Oranges 4G-nett i Frankrike og vil innen utgangen av året starte arbeidet med å oppgradere dette til 5G.

USA har lagt sterkt press på europeiske land og hevder at Huawei er et redskap for kinesisk etterretning, noe både selskapet og kinesiske myndigheter benekter.

EU-kommisjonen ba denne uka medlemslandene vurdere risikoen knyttet til 5G-leverandører, men stengte ikke Huawei ute fra det framtidige nettet.

(©NTB)