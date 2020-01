Pompeo lover full amerikansk støtte til Ukraina

utenriks

– Pompeo forsikret Ukraina om at Ukraina har USAs fulle støtte i innsatsen for å stanse Russlands aggresjon og gjenopprette Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, heter det i en kunngjøring fra ukrainsk UD etter Pompeos møte med landets utenriksminister Vadym Prystajko.

Bakgrunnen for riksrettssaken mot Donald Trump er at han i fjor sommer holdt tilbake 3,5 milliarder kroner i lovet militærhjelp til Ukraina, for deretter å be landets president Voldoymyr Zelenskyj om å etterforske Joe Biden og hans sønn Hunter.

Hunter Biden har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap som har vært etterforsket for korrupsjon.

Pompeo møtte også Zelenskyj og overbrakte en invitasjon til Det hvite hus.

På spørsmål fra journalister om besøket forutsetter at Ukraina innleder gransking av far og sønn Biden, svarte Pompeo avkreftende.

(©NTB)