Republikansk senator sier nei til nye vitner i riksrettssaken

Murkowskis beslutning er enda et hardt slag for demokratene og forsøket på å få Senatet til å vedta at det kan kalles inn nye vitner før saken avgjøres, skriver The New York Times.

Demokratene trenger fire republikanske stemmer for å få flertall, men da fredagens høring startet, hadde kun to republikanere gitt beskjed om at vil stemme ja.

Murkowski kunngjorde avgjørelsen før en fire timer lang debatt. Etter dette holdes avstemningen om nye vitner. Hvis forslaget blir nedstemt, er det duket for en endelig avstemning om Trumps skjebne. Der vil han etter alt å dømme bli frikjent.

