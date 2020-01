Riksrettssaken kan være over i natt

utenriks

Riksrettssaken vil trolig bli avgjort om få timer, såfremt republikanerne i Senatet klarer å holde tidsskjemaet og hindrer at demokratene får flertall for å innkalle vitner.

– Dette landet er på vei mot den største dekkoperasjonen siden Watergate. Hvis mine republikanske kolleger nekter å vurdere vitner og dokumenter i denne rettssaken, vil frikjennelsen av presidenten være meningsløs, sier Senatets minoritetsleder, demokraten Chuck Schumer.

Fredagens høring begynner klokka 19 norsk tid. Deretter vil aktoratet og Trumps forsvarere argumentere for sine standpunkter i to timer hver etterfulgt av en avstemning om det skal kalles inn vitner eller ei.

Demokratene har de siste dagene jobbet hardt for å overbevise republikanske senatorer om at de må stemme ja til at det skal innkalles vitner, men det ser ikke ut til at de har sikret seg de fire republikanske stemmene som trengs for at forslaget skal få flertall.

Såframt ikke Demokratene greie å forsinke prosessen, vil det før dagen er omme i Washington holdes en avstemning om hvorvidt Trump skal frikjennes eller avsettes. Det republikanske flertallet vil etter alt å dømme frikjenne Trump. Det trengs to tredels flertall for å avsette ham.

(©NTB)