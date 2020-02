Kina fordømmer USAs reiserestriksjoner

utenriks

– Mens WHO nettopp har frarådet begrensninger på reisevirksomhet, har USA bestemt seg for å gjøre det motsatte. Det er et dårlig forbilde, og det er iallfall ikke et signal om velvilje, sier talsmannen for kinesisk UD, Hua Chunying.

De nye amerikanske bestemmelsene innebærer at enhver utlending som har vært i Kina de siste 14 dagene, nektes adgang. Eneste unntak er pårørende til amerikanske borgere og dem som bor i USA.

I tillegg er 195 amerikanske borgere som nylig kom tilbake fra Wuhan, der viruset oppsto, satt i karantene i 14 dager.

Også Australia og Israel har innført forbud mot innreise for kinesiske borgere.

Antall døde av det nye coronaviruset i Kina har lørdag steget til 304 etter at myndighetene i Hubei-provinsen meldte om ytterligere 45 dødsfall og 1.921 nye tilfeller av smittede personer.

