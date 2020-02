EU har høye ambisjoner for avtale med Storbritannia

utenriks

– Vi må forsikre oss om at det blir åpen og rettferdig konkurranse der alle stiller likt, også på lang sikt. Vi må sikre høye standarder for klima, skatt, statsstøtte og sosiale saker, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier da han mandag la fram sitt mandat for forhandlingene med om det fremtidige forholdet til Storbritannia.

Han la senere til at han ikke ba britene føye seg etter EUs regler.

– Jeg vet at det er en rød klut, så jeg nevner det bare forsiktig. Det vi er ute etter, er langsiktighet og forutsigbarhet. Jeg hører at britene vil ha bred adgang til markedet, og det skjer ikke uten videre og ikke uten betingelser. Vi er for frihandel, men vi er ikke naive, sa Barnier.

Han sa EU vil forhandle i god tro, men vil beskytte unionens og innbyggernes interesser.

Vil bestemme selv

Nettopp det at EU ikke skal bestemme hvilke regler som gjelder i Storbritannia, har vært et viktig tema for mange brexitforkjempere. Statsminister Boris Johnson gjentok det i London, samtidig som Barnier holdt sin pressekonferanse i Brussel.

Johnson mener britene ikke skal være mer forpliktet til å akseptere EU-regler enn EU skal være forpliktet til å akseptere britenes regler i en frihandelsavtale.

– Det er ingen grunn til at en avtale skal innebære at britene aksepterer EU-regler på konkurranseområdet, for subsidier, sosial beskyttelse, miljø eller annet, sier han.

Å forene de to standpunktene – eller i det minste forsøke å finne et kompromiss begge sider kan leve med – er altså noe av det EU og Storbritannia skal forsøke å oppnå innen året er omme.

Fiske

I tillegg til regler som sikrer like og forutsigbare vilkår, trakk Barnier fram fiskeri som et viktig tema. Han sa en avtale som sikrer partene tilgang til hverandres farvann og markeder er en forutsetning for en god handelsavtale.

– Med dette på plass kan vi få en avtale om fri og åpen handel, men det vil likevel ikke bli «business as usual». Det vil være to markeder i stedet for ett og kontroll på varer som kommer inn i EU. Det er en konsekvens av at britene har valgt å melde seg ut, understreker Barnier.

Kan måtte prioritere

Tiden er allerede knapp, og britene har gjort det klart at det ikke er aktuelt å forlenge overgangsperioden, som varer ut året, selv om avtalen åpner for det.

Med så lite tid til rådighet, har Barnier og flere andre på EU-siden sagt at det vil bli vanskelig å få i stand en omfattende avtale. EU vil helst bake hele det fremtidige forholdet inn i en avtale der ingenting er avklart før alt er avklart. Sjefforhandleren sa at det likevel kan være nødvendig å prioritere enkelte områder der det ikke finnes gode alternativer dersom forhandlingene ikke kommer i mål.

Blir det ingen avtale, er det de internasjonale reglene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som gjelder. En høyt plassert EU-tjenestemann påpeker at det i utgangspunktet vil bety automatisk toll og kvoter innen varehandelen.

Vil starte i mars

– Mitt forslag er at vi fortsetter å forberede oss for alle mulige utfall, inkludert at det ikke blir en avtale i det hele tatt. Vi ønsker ikke det, men vi kan havne på kanten av stupet, sa Barnier.

Mandatet han la fram mandag, skal nå legges fram for EU-parlamentet og medlemslandene. Barnier håper det endelige mandatet kan bli vedtatt av EU-rådet den siste uken i februar, slik at forhandlingene kan starte uken etter.

(©NTB)