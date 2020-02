Erdogan advarer Syria mot ytterligere framrykking i Idlib

utenriks

– Syria forsøker nå å kjøpe tid ved å drive uskyldige og sørgende mennesker i Idlib mot vår grense. Vi vil ikke gi Syria anledning til å erobre ytterligere grunn der, sier Erdogan til avisa Hurriyet og TV-stasjonen NTV.

Tyrkia har sendt styrker inn i Idlib-provinsen, og mandag ble seks tyrkiske soldater drept i et syrisk artilleriangrep der.

Tyrkia svarte på angrepet ved å sende kampfly over grensa, og minst 13 syriske regjeringssoldater ble ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) drept.

Ifølge FN er over en halv million mennesker drevet på flukt fra sine hjem siden de syriske regjeringsstyrkene med russisk flystøtte innledet sin militæroffensiv mot de siste opprørskontrollerte områdene i Idlib-provinsen.

– Siden 1. desember har rundt 520.000 mennesker flyktet fra sine hjem, det store flertallet av dem – 80 prosent – er kvinner og barn, sier FNs talsmann David Swanson.

Tyrkia ber nå Russland om å bremse de syriske styrkenes framrykking.

– Jeg har orientert min motpart Sergej Lavrov om at regimet står bak provoserende angrep mot våre observasjonsposter rundt Idlib, at vi vil svare på dette dersom de fortsetter og at de må stanse regimet snarest mulig, sier Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

