Pelosi rev i stykker Trumps tale

Isfronten mellom Pelosi og Trump har på nytt blitt tema i forbindelse med presidentens tale om rikets tilstand natt til onsdag norsk tid.

Et klipp som CNN har publisert, viser Pelosi rive arket i to mens visepresident Mike Pence står ved siden av og applauderer presidentens tale.

– Fordi det var det mest høflige å gjøre med tanke på alternativene, sa Pelosi ifølge nyhetsbyrået AFP om hvorfor hun rev arket i to.

Før Trump startet å tale, strakk Pelosi ut hånden sin til presidenten, men han tok den ikke. Det er usikkert om Trump i det hele tatt så hånden hennes, skriver nyhetsbyrået AP.

Demokraten bekreftet tirsdag at hun og presidenten ikke har snakket sammen siden oktober, rundt fire måneder siden. Den gang møttes de i forbindelse med et Syria-møte i Det hvite hus. Møtet handlet om at Trumps beslutning om å trekke de amerikanske soldatene ut av det nordlige Syria.

