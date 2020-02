Demokrat-leder krever gjennomgang av Iowa-resultatene

utenriks

Opptellingen har vært preget av tekniske problemer og forsinkelser. Torsdag skrev også New York Times at resultatet, ifølge avisens analyse, var preget av feil og uregelmessigheter.

– Nok er nok, skriver Perez i en Twitter-melding. Han ber om en gjennomgang av resultatet, som ennå ikke er helt klart – tre dager etter nominasjonsvalget.

Det offisielle resultatene viser tilnærmet dødt løp mellom Pete Buttigieg og Bernie Sanders. Med 97 prosent av stemmene telt opp har Buttigieg sikret seg 26,2 prosents oppslutning. Sanders har fått 26,1 prosents oppslutning, og bare 0,1 prosentpoeng skiller dermed de to.

Perez forklarer at han ikke ber om en full nyopptelling av resultatene, men en granskning av resultatene fra hvert stemmelokale.

Nominasjonsvalget i Iowa har blitt en pinlig affære for Demokratene. Den langdryge opptellingen av stemmene har blitt latterliggjort fra flere hold.

– Demokratene klarer ikke å telle opp noen enkle stemmer, og likevel vil de ta over helsevesenet vårt. Tenk på det, har president Donald Trump sagt.

Selv om det ennå ikke er avklart hvem som går seirende ut av delstatsnominasjonen, er det i hvert fall klart at både tidligere visepresident Joe Biden og Elizabeth Warren gjorde det dårligere enn ventet. I Iowa-valget har Warren fått 18,2 prosents oppslutning, mens tidligere visepresident Biden har fått 15,8 prosent.

– Jeg kommer ikke til å pynte på det. Vi fikk et slag i magen i Iowa, sa Biden under et valgmøte i Somersworth i New Hampshire onsdag.

Det er i New Hampshire det neste nominasjonsvalget finner sted, tirsdag neste uke.

