Kina mangler sengeplass til virussyke

utenriks

Den nedstengte byen Wuhan åpner sitt andre nye sykehus med 1.600 senger få dager etter at et sykehus med 1.000 senger ble tatt i bruk tidligere denne uken. I tillegg omgjøres statlige bygninger til midlertidige sykehus.

I Wuhan er så langt 8.182 pasienter innlagt på 28 sykehus som har til sammen 8.254 senger. Men byen med 11 millioner innbyggere, der viruset først ble oppdaget, får mange nye tilfeller hver dag.

Alvorlig sengemangel

Sengemangelen beskrives som alvorlig, og det er også mangel på medisinsk materiell.

Kinesiske myndigheter har annonsert skattefritak for produsenter av medisinsk utstyr som et tiltak for å bekjempe viruset.

Mer enn 28.000 mennesker er så langt smittet av viruset, og 565 er døde. Alle med unntak av to, én i Hongkong og én i Filippinene, er døde på Kinas fastland.

Afrika utsatt

Onsdag uttrykte generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) bekymring for risikoen for utbrudd i land som var spesielt sårbare, og ba om 675 millioner dollar i donasjoner for å ruste opp.

Det afrikanske kontinent med sine 1,2 milliarder innbyggere har foreløpig bare seks laboratorier med utstyr som kan avdekke det nye coronaviruset, skriver The Washington Post.

Det er så langt ikke bekreftet et eneste tilfelle av Wuhan-viruset i Afrika, men risikoen er høy.

I løpet av uken vil totalt 24 land, som utgjør mesteparten av Afrikas befolkning, bli utstyrt med verktøy for å gjennomføre virustester, men det er bare første steg. Viruset spres raskt, og flere isolasjonsavdelinger og mer spesialisert opptrening er nødvendig.

Økonomiske konsekvenser

I Thailand merkes nedgangen i reisende fra Kina. Turisme utgjør over 10 prosent av økonomien i landet, og thailandske myndigheter anslår at antallet besøkende fra Kina i februar vil falle fra 30.000 til 3.000 daglig.

I løpet av året vil de dermed tape rundt 90 millioner kroner i landet, ifølge turismeminister Pipat Ratchakitprakarn.

I det sentrale Kina vil en stor teknologifabrikk, som blant annet setter sammen Iphone for Apple, stenges i opptil to uker. Produksjonsgiganten Foxconn stenger alle fabrikkene fram til 10. februar, men setter ansatte ved fabrikken i Zhengzhou i karantene mellom sju og 14 dager.

Det vil trolig påvirke leveransene av teknologiprodukter over hele verden. Foxconn har nedjustert sine produksjonsmål for februar.

