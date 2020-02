Virus-varsler død i Kina

utenriks

Avisen, som er en engelskspråklig versjon av Folkets Dagblad, melder om dødsfallet på Twitter. 34 år gamle Li jobbet ved sentralsykehuset i Wuhan, byen der det nye coronaviruset først ble oppdaget, og var spesialist på øyesykdommer.

Historien hans ble kjent da han delte den i det sosiale mediet Weibo fra sykesenga i slutten av januar, skriver BBC.

Li behandlet sju pasienter som hadde det nye coronaviruset, og merket seg at sykdommen viruset forårsaker lignet lungesykdommen Sars.

Innkalt av politiet

Da han ble klar over det, sendte han advarsler i en privat meldingsgruppe med tidligere klassekamerater der han oppfordret dem til å advare familien.

Skjermdump av meldingene hans ble spredt på internett, og han ble raskt anklaget av Wuhan-politiet for å spre falske rykter.

– Jeg ville bare be klassekameratene mine om å være forsiktige, sa han til CNN.

Etter å ha behandlet en pasient med viruset den 10. januar, begynte Li å hoste, og innen et par dager fikk han også feber. 12. januar ble han lagt inn, og tilstanden hans ble etter hvert så dårlig at han ble innlagt på intensivavdelingen. 1. februar fikk han påvist det nye coronaviruset, og torsdag kom meldingen om at han var død.

Sørger

Verdens helseorganisasjon (WHO) er blant dem sørger over den kinesiske legen.

– Vi er svært lei for dr. Li Wenliangs bortgang. Vi må ære det arbeidet han gjorde i forbindelse med viruset, skriver WHO i en Twitter-melding.

Myndighetene i Wuhan har fått kritikk, også i statsstyrte medier, for å ha tilbakeholdt informasjon i dagene etter virusutbruddet. I slutten av januar kritiserte Kinas høyesterett Wuhan-politiet for å ha straffet varslerne.

