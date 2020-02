Buttigieg og Sanders fikk gjennomgå i debatt

utenriks

Buttigieg og Sanders, som står igjen som vinnere etter nominasjonsvalget i Iowa, ble midtpunktet i Demokratenes debatt fredag kveld i New Hampshire, fire dager før primærvalget i delstaten.

Statistisk sett har vinnerne av Iowa de siste årene endt opp med å bli Demokratenes presidentkandidat. 38 år gamle Buttigieg og 78-årige Sanders ble blant annet utfordret på om de er i stand til å stå imot president Donald Trump.

– Donald Trumps største mareritt er en kandidat som vil tiltrekke seg sentrumsvelgere. Jeg tror vi trenger noen som faktisk inkluderer folk i stedet for å ekskludere dem, sa senator Amy Klobuchar.

Sosialist-stempel

Klobuchar mener at Sanders ikke er i stand til å tiltrekke seg velgere som befinner seg i midten, noe som er nødvendig for å vinne presidentvalget 3. november.

Også Joe Biden sådde tvil om Sanders' evne til å samle velgerne.

– Bernie stemplet seg selv som en demokratisk sosialist. Jeg tror det er et stempel presidenten kommer til å sette på alle som støtter Bernie dersom han blir nominert, sa Biden.

Biden utfordret også Buttigieg på om han hadde nok erfaring til å vinne valget mot Trump. Buttigieg har vært ordfører i to perioder i South Bend, en by med en befolkning på 100.000.

Erkjenner trøkk

Tidligere visepresident Biden erkjenner at han på sin side fikk et slag for baugen i nominasjonsvalget i Iowa og tror han også vil møte på problemer i neste valgrunde.

– Jeg fikk en trøkk, og jeg vil trolig få det her også, sa Biden.

Den tidligere visepresidenten sier at senator Sanders vant primærvalget i New Hampshire i 2016 over Hillary Clinton, så han sier at han derfor tror han kommer til å få seg «en trøkk» også der.

Biden fikk en kalddusj under nominasjonsvalget i Iowa. Primærvalget i New Hampshire er tirsdag.

