Mange skal være drept i masseskyting i Thailand

– Gjerningsmannen brukte automatgevær og skjøt uskyldige ofre, noe som resulterte i mange sårede og døde, sier en talsmann for politiet i byen.

Ifølge ubekreftede meldinger i thailandske medier er det en korporal som står bak, og 14 mennesker skal være drept.

Avisa Bangkok Post sier at soldaten først skjøt og drepte en oberst, en medsoldat og en 63 år gammel kvinne inne på militærbasen der han var stasjonert, før han forlot området i en stjålet militær Humvee-bil.

Mannen skal ha skutt mot tilfeldig forbipasserende fra bilen før han stanset ved Terminal 21 Korat, det største kjøpesenteret i byen der det er over 200 butikker, kinosenter, skøytebane og spisesteder.

Det befinner seg mange mennesker inne på senteret, og politiet har nå sperret av området i en radius på to kilometer.

Ifølge ubekreftede meldinger har gjerningsmannen tatt 16 gisler og forskanset seg inne på senteret.

Ifølge Bangkok Post skal han ha strømmet skytingen inne på senteret på Facebook Live og ha lagt ut et bilde av seg selv der han poserer med et automatgevær. På et bilde holder han også en stor .44 Magnum-revolver.

Bangkok Post har navngitt den angivelige angriperen, men mannens Facebook-konto er nå stengt. Motivet bak skytingen er ikke kjent.

Nakhon Ratchasima ligger rundt 250 kilometer nordøst for Bangkok og har drøyt 200.000 innbyggere.

(©NTB)