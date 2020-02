New York Times: Skuddveksling mellom amerikanske og afghanske soldater

utenriks

Også på afghansk side skal det være sårede eller drepte, men detaljene om hendelsen er få. Skytingen fant sted i Nangarhar-provinsen, der amerikanske spesialstyrker skulle hjelpe den afghanske hæren med å få kontroll over et område som ble truet av Taliban.

Avisa skriver at det ikke er kjent om infiltratører fra Taliban sto bak, noe som skal ha vært tilfellet ved lignende hendelser tidligere. En annen teori er at en uoverensstemmelse mellom de to allierte gruppene kan ha utartet.

To afghanske tjenestemenn opplyser at fem eller seks amerikanske soldater og seks afghanske soldater ble drept. En amerikansk militærtjenestemann sier at minst seks amerikanere er drept eller såret, men vil ikke si mer om tapene.

Lokale innbyggere forteller at det var militærhelikoptre i lufta i området.

– En kombinert amerikansk og afghansk styrke i Nangarhar-provinsen kom under direkte beskytning 8. februar. Vi vurderer situasjonen og vil komme med ytterligere oppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige, het det i en uttalelse fra det amerikanske forsvarsdepartementet tidligere lørdag.

(©NTB)