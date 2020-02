utenriks

– Jeg har blitt informert i dag om at presidenten ønsker at jeg skal fratre umiddelbart som USAs ambassadør til EU, sier Sondland i en uttalelse, skriver New York Times.

Sondland er dermed den andre som får sparken etter å ha vitnet mot Trump. Tidligere torsdag fikk også oberstløytnant Alexander Vindman sparken fra Det hvite hus. Han satt i USAs nasjonale sikkerhetsråd og var rådets fremste ekspert på Ukraina.

