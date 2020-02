Trump sparker ambassadør og sikkerhetsrådgiver etter at de vitnet mot ham i riksrettssaken

utenriks

Bare timer etter at det ble kjent at oberstløytnant Alexander Vindman har fått sparken fra USAs nasjonale sikkerhetsråd, har også USAs ambassadør til EU, Gordon Sondland, blitt avskjediget.

– Jeg har blitt informert i dag om at presidenten ønsker at jeg skal fratre umiddelbart som USAs ambassadør til EU, sier Sondland i en uttalelse, skriver New York Times.

Sondland og Vindman, som omtales som nøkkelvitner i riksrettssaken mot Trump, får sparken knapt 48 timer etter at presidenten ble frikjent av sine egne i Senatet.

De vitnet mot Trump om presidentens angivelige forsøk på å presse Ukraina til å etterforske hans politiske rival, Joe Biden, ved å holde tilbake militære midler.

– Hevn

Vindman, som var sikkerhetsrådets fremste ekspert på Ukraina, skulle ikke forlate posten før juli, men ble presset ut fredag morgen, ifølge en uttalelse fra hans forsvarer David Pressman.

Krigsveteranen ble ført ut av Det hvite hus av sikkerhetsansatte fredag ettermiddag og ble fortalt at det ikke lenger var behov for ham, skriver New York Times. Hans tvillingbror, Jevgenij Vindman, som også jobbet i sikkerhetsrådet, fikk også sparken og ble ført ut samtidig. Begge vil nå gå tilbake til jobber i Forsvarsdepartementet.

– Vindman ble bedt om å trekke seg for å fortelle sannheten. Hans ære, hans forpliktelse til det som er riktig, skremte makta, sier Pressman.

Oberstløytnanten har bare snakket i offentligheten én gang, ifølge New York Times, og det var altså da han vitnet mot Trump. Og på grunn av det «har den mektigste mannen i verden bestemt seg for å ta hevn», uttaler Pressman.

«Spyling av rørene»

President Donald Trump har ifølge CNN vært svært opprørt over Vindmans vitneforklaring under riksrettssaken, og flere demokrater sier sparkingen åpenbart er gjengjeldelse for vitneforklaringen.

– Som vanlig løper Det hvite hus fra sannheten. Vindman levde opp til sin ed for å beskytte og forsvare grunnloven. Denne handlingen er ikke et tegn på styrke, sa Chuck Schumer, lederen for demokratene i Senatet, fredag etter at Vindman ble sparket.

En Trump-rådgiver, som uttaler seg anonymt, sier til den amerikanske TV-kanalen at sparkingen av Vindman og Sondland er ment å sende et signal om at å si presidenten imot ikke vil bli tolerert.

– Spyling av rørene. Det var nødvendig, sier rådgiveren.

