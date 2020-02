Påtalemyndigheten ber om sju til ni års fengsel for Trump-rådgiver

utenriks

Trumps nære medarbeider Roger Stone ble i november kjent skyldig på alle punkter i saken mot ham, som blant annet omfatter vitnepåvirkning og å ha løyet for Kongressen.

Det er ventet at Stone får dommen neste uke.

Stone er den sjette av Trumps nære medarbeidere som er funnet skyldig etter Robert Muellers Russland-etterforskning.

Påtalemyndigheten mener Stone «doblet – og tredoblet – sin ulovlige oppførsel» ved å påvirke vitner i flere måneder for å være sikker på at han lyktes.

Stone var blant annet tiltalt for å ha løyet for de folkevalgte om sine forbindelser til WikiLeaks. Han var også tiltalt for å ha hindret en etterforskning i etterretningskomiteen i Representantenes hus om hvorvidt Trumps valgkamp var koordinert med Russland i et forsøk på å påvirke valgresultatet i 2016.

Han avviser å ha gjort noe galt og har hele tiden ment at saken mot ham er politisk begrunnet. Han ga ikke forklaring i saken mot ham, og hans advokater førte heller ingen vitner.

(©NTB)