Virusvaksine kan være klar om ett og et halvt år

– Så vi er nødt til å gjøre alt vi kan i dag med våpnene som er tilgjengelige, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Selv om det drøyer før vaksinen kan tas i bruk, mener han det er mulig å stanse spredningen av viruset.

– Hvis vi investerer nå, har vi en realistisk sjanse til å stoppe utbruddet, understreket han under en pressekonferanse i Genève tirsdag.

Nytt navn

Tedros møte pressen på den første dagen av en konferanse for forskere som skal undersøke mulighetene for å utvikle en vaksine.

Her kunngjorde WHO-sjefen også det nye offisielle navnet til coronaviruset som ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan før jul.

Viruset betegnes nå som covid-19. «Co» står for «corona», «vi» for «virus» og «d» for «disease» – sykdom.

Tedros sier valget falt på covid-19 for å unngå referanser til en bestemt geografisk region, dyreart eller folkegruppe. Det er i tråd med internasjonale anbefalinger for å unngå stigmatisering.

– Stor trussel

Selv om det fortsatt er mulig å stanse spredningen av viruset, advarer WHO om at det utgjør en stor trussel.

– Med 99 prosent av tilfellene i Kina, er dette fortsatt en krisesituasjon for landet. Men situasjonen utgjør også en svært alvorlig trussel for resten av verden, sa Tedros under en pressekonferanse tidligere tirsdag.

Siden desember er over 42.000 personer smittet av viruset i Kina, og over 1.000 mennesker er døde.

Et langt mindre antall tilfeller er registrert i en rekke andre land. I både Frankrike og Storbritannia er sykdommen blitt spredd mellom mennesker som ikke har vært i Kina, noe WHO betegner som bekymringsfullt.

I Norge er så langt 58 personer blitt testet for den nye sykdommen, men ingen av disse viste seg å være smittet.

