Aktoratet ber om 18 måneders fengsel for Knutby-pastor

utenriks

Onsdag var siste dag i hovedforhandlingene i saken mot tre pastorer i frikirkemenigheten i Knutby.

Saken foregår i Uppsala tingrett bak lukkede dører. Verken medier eller publikum har adgang.

Etter at aktor Liselott Herschend hadde holdt sin sluttprosedyre, informerte hun pressen om at hun hadde lagt ned påstand om halvannet års fengsel for Waldau, betinget dom og bøter for Peter Gembäck og åtte måneders fengsel for den tredje pastoren, som ikke er navngitt.

De to første anklages for mishandling og frihetsberøvelse, mens den tredje pastoren er tiltalt for seksuell utnytting av en 17 år gammel jente.

Åsa Waldau er tidligere kjent under tilnavnet Kristi brud i forbindelse med den såkalte Knutby-saken i 2004. Den endte med at den svensk-norske pastoren Helge Fossmo ble dømt til livsvarig fengsel for medvirkning til drap på sin kone, mens en tidligere barnepike som utførte drapet, ble dømt til tvunget psykisk helsevern.

(©NTB)