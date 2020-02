Andrew Yang trekker seg fra nominasjonskampen

utenriks

Det bekrefter Yangs pressetalsmann Erick Sanchez tirsdag, samme dag som det er nominasjonsvalg i New Hampshire.

45-åringen fra New York fikk bare 1 prosent av delegatene fra nominasjonsvalget i Iowa forrige uke, og det er ventet at han kommer til å gjøre det svært dårlig også i New Hampshire.

– Jeg er en matte-fyr, og tallene viser at vi ikke kommer til å vinne denne kampen, sa Yang foran tilhengere i delstaten tirsdag.

– Dette er ingen lett avgjørelse, eller noe jeg tar lett på. Det er vanskelig å avslutte. Jeg har blitt overbevist om at budskapet til denne kampanjen ikke blir styrket av at jeg fortsatt er med i kampen, sa Yang.

Også den 55 år gamle senatoren Michael Bennet fra Colorado trekker seg.

