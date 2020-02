Italias tidligere innenriksminister kan stilles for retten

utenriks

En spesialdomstol har anbefalt rettsforfølgelse av den tidligere innenriksministeren og visestatsministeren. Han anklages for ulovlig frihetsberøvelse og maktmisbruk etter at han i fjor nektet over 100 migranter på et italiensk kystvaktskip å gå i land.

Men politikere i Italia kan ikke tiltales for handlinger de begikk mens de satt i regjering, hvis ikke immuniteten deres oppheves. Onsdag stemte senatet for å oppheve Salvinis immunitet i migrant-saken.

Ønsker selv rettssak

Salvini, som leder det sterkt høyreorienterte partiet Ligaen, risikerer mellom seks måneder og 15 år i fengsel hvis han blir funnet skyldig.

Likevel ønsker han selv å bli stilt for retten slik at han kan forsvare seg mot anklagene og kjempe for sin overbevisning om at han handlet rett.

– Jeg har forsvart Italia. Jeg har full tillit til rettssystemet, sa han til nyhetsbyrået ANSA onsdag.

På Facebook siterte han den amerikanske poeten Ezra Pound, som levde på 1900-tallet og var kjent for sin støtte til fascismen.

– Hvis en mann ikke er rede for å kjempe for sine ideer, er enten ideene eller han uten verdi, skrev Salvini.

Nektet flere skip

Trolig håper Salvini at ønsket om å forsvare seg i retten vil øke hans popularitet blant innvandringskritiske italienere.

Medlemmer av partiet hans har forsøkt å overtale ham til ikke selv å legge til rette for en rettssak. Likevel har Ligaens senatorer støttet forslaget om å oppheve Salvinis immunitet.

Mens Salvini var innenriksminister, var det en rekke episoder der skip med migranter ikke fikk gå i land i Italia. En komité i senatet skal vurdere om immuniteten hans også bør oppheves i en sak som omhandler migranter på redningsskipet Open Arms.

Kom fra Libya

Salvini hevder at han i disse sakene hadde støtte fra resten av regjeringen og statsminister Giuseppe Conte. Statsministeren sier på sin side at han ikke spilte noen avgjørende rolle da migrantene på kystvaktskipet Gregoretti ble nektet å gå i land.

De over 100 menneskene hadde forsøkt å krysse Middelhavet fra Libya, og de aller fleste måtte bli værende om bord under svært kummerlige forhold i nesten en uke. De fikk til slutt komme i land som følge av en avtale inngått mellom Italia og andre EU-land.

