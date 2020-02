USAs justisminister hardt ut mot Trump

utenriks

– Jeg mener det er på tide å slutte å tvitre om justisdepartementets saker, sier Barr i et intervju med TV-kanalen ABC News.

Han legger til at han «har et problem med noen av Twitter-meldingene» til Trump.

– Jeg kan ikke gjøre jobben min her i departementet med konstante bakgrunnskommentarer som undergraver meg.

Tross den tydelige meldingen gir ikke Barr uttrykk for at han ønsker å gå av. Men han sier han er forberedt på konsekvensene av å kritisere presidenten og at han håper Trump responderer – og respekterer innholdet i kritikken.

(©NTB)